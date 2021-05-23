بدء إجراءات تسليم وتسلم في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصل أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلى مقر النادي استعدادا لبدء إجراءات تسليم وتسلم النادي للجنة الجديدة التي ستدير النادي في الفترة القادمة.

وبدأ أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون النادي برئاسة حسين لبيب في التوافد لمقر النادي لبدء مهمتهم.

ومن المقرر أن يقيم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك واللجنة التنفيذية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بمقر وزارة الرياضة.

وقرر وزير الرياضة تكريم اللواء عماد عبدالعزيز، المستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي، أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي، بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.

يُذكر أن وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، محمد الإتربي نائبا للرئيس، طارق جبريل مديرا ماليا، وهاني بيرزي، عمرو أدهم، حسام المندوه وحسين السيد أعضاء، حسين السمري مديرا تنفيذيا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.