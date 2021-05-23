بالصور.. مشاجرة ومضايقات لبيراميدز في ملعب إنيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

تدخل الأمن لفض مشاجرة بين بعثة نادي بيراميدز وبعض مسئولي وجماهير أنيمبا النيجيري في استاد مدينة آبا والذي يشهد مباراة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره النيجيري في مباراة الإياب، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة قد انتهت لصالح الفريق المصري بنتيجة 4-1.

وتعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسئولي نادي أنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب.

ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير أنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة.

وأزال عمال غرف ملابس بيراميدز بعض أعمال السحر وأرجل القرود من الشباك، بينما اعترضت بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء لتحدث مشادة بينهما.

واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.