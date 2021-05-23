صراع صلاح وكين.. لمن تبتسم جولة بريميرليج الأخيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يُسدل الستار اليوم الأحد، على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021 التي حسمها مانشستر سيتي لصالحه للمرة الثالثة خلال 4 أعوام، بينما امتد صراع هداف بريميرليج حتى الجولة الأخيرة.

وتقام اليوم آخر جولات بطولة الدوري الإنجليزي، فمن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس على ملعب آنفيلد، بينما يحل توتنهام ضيفا على ليستر سيتي.

ويسعى ليفربول للفوز في مباراته لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع حاليا برصيد 66 نقطة متفوقا على ليستر سيتي بفارق النقاط.

وانحصر الصراع بين الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، حيث سجل كل منهما 22 هدفا حتى الآن.

وغاب الثنائي عن التسجيل في الجولة قبل الأخيرة، فلم يسجل صلاح في فوز فريقه على بيرنلي بنتيجة 3-0، كما لم يسجل كين في خسارة فريقه 1-2 أمام أستون فيلا.

ومنذ عودة صلاح إلى بريميرليج مطلع موسم 2017/2018 قادما من روما الإيطالي، فاز بلقب الهداف مرتين، كانت الأولى في موسمه الأول بعدما سجل 32 هدفا متفوقا على كين بهدفين، وفي موسمه الثاني تقاسم اللقب مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

وغاب مو عن اللقب في الموسم الماضي الذي تُوج به ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حل النجم المصري في المركز الخامس برصيد 19 هدفا، بينما تُوج جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بلقب الهداف برصيد 23 هدفا.

وفي الموسم الجاري، اشتد الصراع على المنافسة بين صلاح وعدد من لاعبي الأندية الأخرى أمثال هاري كين، هيونج مين سون، برونو فيرنانديز وبارتيك بامفورد، قبل أن تحتدم المنافسة بين صلاح وكين.

لمن تبتسم الجولة الأخيرة؟

بالنظر إلى الثلاثة مواسم الأخيرة (منذ انتقال صلاح إلى ليفربول)، نجد أن اللاعب المصري سجل في مباراة وحيدة بالجولة الأخيرة والتي كانت في أول مواسمه مع الريدز ضد برايتون وفاز بها الريدز بنتيجة 4-0 (سجل صلاح هدفا وصنع آخر).

في موسم 18/19 لم يسجل أمام وولفرهامبتون وفاز ليفربول بنتيجة 2-0، وفي موسم 19/20 لم يسجل أمام نيوكاسل وفاز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

من ناحية أخرى، سجل كين خلال مباراتين بالجولة الأخيرة في آخر 3 مواسم، ففي موسم 17/18 سجل هدفين ضد ليستر سيتي في مباراة الجولة الـ38 وفاز فريقه بنتيجة 5-4.

وفي موسم 18/19، غاب عن مباراة توتنهام الأخيرة ضد إيفرتون بسبب الإصابة وتعادلا بهدفين لكل منهما، أما في الموسم الماضي فسجل هدفا ضد كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما.