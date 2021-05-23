"بعد تصريحاته النارية".. اعتذارات من مسؤولي صنداونز لموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن عددا من مسؤولي نادي صنداونز الجنوب إفريقي قدموا اعتذارهم لبيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بعد الهجوم الذي تعرض له من بعض جماهير ناديه السابق قبل مواجهة صنداونز في بريتوريا.

وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات ليلا كورة: "عدد من مسؤولي صنداونز تواصلوا هاتفيا مع موسيماني واعتذروا له على الإساءات".

وأضاف: "كما أصدر نادي صنداونز بيان اعتذار رسمي للمدرب عما بدر من الجماهير".

وحل الأهلي ضيفا على صنداونز أمس السبت في إياب ربع نهائي دوري الأبطال وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

وتعرضت حافلة الأهلي التي كانت تقل اللاعبين وبيتسو موسيماني لسيل من السباب والشتائم قبل المباراة، الأمر الذي أحزن المدير الفني الجنوب إفريقي كما أعلن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صنداونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة، ليتفوق (3-1) في المجموع.