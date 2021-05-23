في بيان رسمي.. صنداونز يعتذر عن تصرفات جماهيره ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي ماميلودي صنداونز الجنوب الأفريقي، بيانا رسميا، اعتذر خلاله لمجلس إدارة الأهلي عن تصرفات بعض جماهيره قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفا على صنداونز أمس السبت في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وتعادل الفريقين بهدف لكل منهما بيتأهل الفريق الأحمر إلى منافسات نصف النهائي مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

وقبل المباراة، تعرضت حافلة الأهلي التي كانت تقل اللاعبين وبيتسو موسيماني مدرب الفريق لسيل من السباب والشتائم، الأمر الذي أحزن موسيماني، وعلق عليه عقب المباراة.

وأكد صنداونز في بيانه على العلاقة الجيدة المتبادلة بين الناديين، مشددا على فتح تحقيق في الواقعة.

وجاء بيان النادي كالآتي: "لاحظ صنداونز سلوك بعض جماهير النادي غير المقبولة قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك مرفوض لا يليق ولا يعكس الاحترام والمحبة والمشاعر الطيبة التي نحملها لبعضنا البعض".

وأضاف: "تلقينا شكاوى من المشجعين ضد تصرفات البعض من شتائم وعبارات غير لائقة، ونؤكد أن جماهير صنداونز -تحت أي ظرف- لا يجب عليها إظهار عدم الاحترام، الإهانات، والتصرفات غير اللائقة التي قام بها البعض وعليهم التحلي بالاحترام في كل الأوقات".

وتابع: "وبناء عليه نعتذر للنادي الأهلي وكل العاملين والمنتمين للنادي، وستفتح إدارة صنداونز تحقيقا في الواقعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد من قاموا بتلك التصرفات".

وأتم: "سنظل حريصين للغاية على الحفاظ على العلاقة الجيدة والاحترام المتبادل مع النادي الأهلي".