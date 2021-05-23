رسمياً.. السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان بحضور الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي 2020 في نسختها الـ29 إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي بحضور جماهيري بنسبة 30%.

ويلتقى الأهلي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي على ملعب "جاسم بن حمد" لنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة بالسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يُسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم.

وفرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من الجميع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم على النحو التالي:

- يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

- يلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض .

- لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات.

- لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.

- الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الزمالك تُوج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي 2019 في نسختها الـ28، فيما تُوج فريق الرجاء المغربي بالنسخة السابعة والعشرين، وذلك على حساب الترجي التونسي في النسختين.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الإفريقي بانتزاعه اللقب في ست نهائيات من أصل ثمانية خاضها، كان آخرها في نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

فيما لم يسبق لنادي نهضة بركان الفوز بكأس السوبر الإفريقي، وستكون مشاركته ضد الأهلي الأولى له في البطولة، حيث حقق لقبه الإفريقي الأول في كأس الكونفدرالية بنسختها الأخيرة.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.