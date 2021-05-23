بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية والامارات في البطولة العربية للصالات (الجولة الثانية)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والامارات لحساب الجولة الثانية في البطولة العربية للصالات، ضمن مباريات اليوم الأحد 23-5-2021.

تستقبل صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، مباراة السعودية والامارات ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية التي تضم منتخب المغرب وجرز القمر.

وحقق منتخب السعودية بداية مثالية في البطولة العربية للصالات باكتساح منتخب جزر القمر بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على الامارات اليوم من أجل حسم تأهله إلى الدور الموالي.

في المقابل، سقط منتخب الامارات بنتيجة مدوية في مباراته الأولى في البطولة العربية للصالات 2021 أمام منتخب المغرب، حيث خسر بنتيجة (5-1)، وسيبحث عن التعويض أمام السعودية، من أجل الإبقاء على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وتنقل مباراة السعودية والامارات، بشكلٍ حصري على قناة أون تايم سبورتس HD1، المفتوحة على تردد 10853 عبر القمر الصناعي نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والامارات في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الامارات.

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