بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز وانييمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإياب)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز المصري وانييمبا النيجيري في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإياب)، ضمن مباريات اليوم 23-5-2021.

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على إنييمبا، على ملعب إينيمبا سبورت ستاديوم، عصر اليوم الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل بيراميدز المباراة بأريحية كبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1)، التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويحتاج بيراميدز تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو على الأقل الخسارة بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل، سيحاول فريق إنييمبا صنع الحدث، بتحقيق الريمونتادا لإقصاء بيراميدز، حيث يكفيه الانتصار بثلاثية دون رد لخطف بطاقة التأهل، أو الفوز بأي نتيجة بشرط أن يكون الفارق 3 أهداف أو أكثر.

وتنقل مباراة بيراميدز وإنييمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “محمد فوزي”، كما تنقل على قناة بين سبورت كونيكت.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة بيراميدز وإنييمبا، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت نيجيريا، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

بيراميدز – إنييمبا

ملعب إينيمبا سبورت ستاديوم

كأس الكونفدرالية (إياب ربع النهائي)

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تشكيلة بيراميدز الأساسية: أحمد الشناوي – محمد حمدي – أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – نبيل عماد دونجا – محمود حمادة – رمضان صبحي – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

تشكيلة إنييمبا الأساسية: جون نوبل – دانيال داركواه – أديبايو أبيودون – نيلسون أوجبونايا – ستيفان مانيو – أويوالا أنيو – فيليب أوزور – سيريل أولسيماه – محمد فاروق – توسين أومويلي – فيكتور مبواما.

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