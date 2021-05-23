شكرا لقرائتكم خبر عن اعترضوا على إزالة أرجل قرود من الشباك.. مضايقات لبيراميدز في ملعب إنيمبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت بعثة بيراميدز للعديد من المضايقات من جانب مسئولي وجماهير إنيمبا النيجيري في استاد مدينة آبا والذي يشهد مباراة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا باستاد آبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة.
وتعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسئولي نادي إنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب.
ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير إنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة.
واكتشف عمال غرف ملابس بيراميدز بعض السحر وأرجل القرود في الشباك وأزالها العمال واعترض بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء وحدثت بعض المشادات، واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.