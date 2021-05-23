شكرا لقرائتكم خبر عن اعترضوا على إزالة أرجل قرود من الشباك.. مضايقات لبيراميدز في ملعب إنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت بعثة بيراميدز للعديد من المضايقات من جانب مسئولي وجماهير إنيمبا النيجيري في استاد مدينة آبا والذي يشهد مباراة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا باستاد آبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة.

وتعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسئولي نادي إنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب.

ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير إنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة.

واكتشف عمال غرف ملابس بيراميدز بعض السحر وأرجل القرود في الشباك وأزالها العمال واعترض بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء وحدثت بعض المشادات، واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.