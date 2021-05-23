شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس .. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني يقود فريقه ليفربول في المهمة الأخيرة بالدوري الإنجليزي اليوم أمام كريستال بالاس في محاولة من الريدزز لخطف بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحجزه المركز الرابع من مسابقة البريميرليج.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستابالاس اليوم الأحد 23-5-2021 والتى تقام في الأسبوع 38 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الأنفليد عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولابد أن يفوز ليفربول الإنجليزي بنقاط اللقاء لحسم مقعد المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي

أليسون

روبرتسون – فيليبس – ويليامز – أرنولد

تياجو ألكانتارا – فابينيو – فينالدوم

ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

جوايتا

فان أنهولت – كاهيل – تومكينس – وارد

مكارثي – شيخو كوياتيه – جيفري شلاب

زاها – بينتيكي - تاوسند