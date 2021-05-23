شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن دوري «سيد عبدالنعيم»: أعظم ريمونتادا في تاريخ الكرة المصرية (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى نادي الزمالك بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2002- 2003 والشهير بدوري «سيد عبدالنعيم».

وكان الأهلي متصدرًا لجدول الدوري لمدة تزيد عن 25 جولة بهذا الموسم، ودخل مباراته الأخيرة بقيادة الهولندي بونفرير وكان يتصدر الدوري بـ66 نقطة، خلفه الزمالك، الذي كان يقوده البرازيلي كابرال بـ64 نقطة، ضد إنبي وأمامه فرصة الفوز لتحقيق اللقب أو على الأقل التعادل ولعب مباراة فاصلة أمام الزمالك.

والزمالك في تحدٍ صعب أمام الإسماعيلي، الثالث، وإن فازوا، ذلك لا يضمن لهم لقب الدوري.

إلا أن فريق إنبي الصاعد حديثًا وقتها فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأهلي بهدف سجله سيد عبدالنعيم «ولهذا سمي هذا الموسم بدوري سيد عبدالنعيم» ليحول درع الدوري من الجزيرة إلى 100 عقبة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في مثل هذا اليوم 23 مايو 2003 غير درع الدوري المصري مساره إلى ١٠٠ عقبة، وذلك بعدما حقق الزمالك أعظم ريمونتادا في تاريخ الكرة المصرية وخطف لقب الدوري العاشر من النادي الأهلي في الجولة الأخيرة بعدما تصدر الفريق الأحمر البطولة طوال 25 جولة».