الفنزويلية روخاس تحقق ثاني أفضل وثبة ثلاثية في التاريخ

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





باريس: حققت بطلة العالم الفنزويلية يوليمار روخاس ثاني أطول قفزة في تاريخ منافسات الوثبة الثلاثية خارج القاعة بتسجيلها مسافة 15,43 مترًا في لقاء أندوخار في إسبانيا.

وحطّمت حاملة لقب الوثبة الثلاثية في آخر نسختين من بطولتي العالم لداخل وخارج القاعة رقمها القياسي الشخصي خارج الصالات بسنتمترين.

وبقيت روخاس (25 عامًا) على بعد سبعة سنتمترات من الرقم القياسي العالمي لخارج القاعة (15,50 مترا) الذي حققته الاوكرانية إينيسا كرافيتش في العام 1995.

سبق لروخاس أن حققت قفزة بلغت 15,43 مترًا داخل القاعة في شباط/فبراير 2019 وهو الرقم القياسي العالمي لداخل الصالات.

حققت الميدالية الفضية في اولمبياد ريو 2016 خلف الكولومبية كاترين إبارغين وستكون مرشحة بقوة لحصد الذهب في اولمبياد طوكيو المؤجل الذي ينطلق في 23 تموز/يوليو.