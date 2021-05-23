شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستحق أحمد عبد القادر العودة للأهلى الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف أحمد عبد القادر "حمدى"، لاعب الأهلى المعار لنادى سموحة، الأضواء بعدما قاد فريقه السكندرى لفوز كبير على الإنتاج الحربى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة فى الدوري.

ونجح أحمد عبد القادر فى تسجيل هدفين وصناعة هدف فى فوز سموحة على الإنتاج، ليواصل تألقه مع الفريق بالموسم الحالى، بفضل مهاراته وسرعته وإجادته اللعب فى أكثر من مركز سواء صانع الألعاب أو الجناح.

ويدرس بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عودة أحمد عبد القادر "حمدى" بعد نهاية الموسم الحالى، للاستفادة من خدماته فى الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت برفقة الفريق السكندرى فى الموسم الحالي.

ونستعرض فى هذا التقرير أرقام أحمد عبد القادر مقارنة بأرقام أجنحة الأهلى..

شارك أحمد عبد القادر فى 17 مباراة مع نادى سموحة فى كل المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه بمعدل هدف كل 241 دقيقة.

أجنحة الأهلى

فى المقابل، لعب محمود عبد المنعم كهربا 20 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع آخر بمعدل هدف كل 179 دقيقة.

بينما شارك طاهر محمد طاهر فى 27 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 5 أهدف وصنع هدفين بمعدل هدف كل 273 دقيقة.

وخاض حسين الشحات 25 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بمعدل هدف كل 325 دقيقة.

وأخيرا لعب النيجيرى جونيور إجايى 10 مباريات فى جميع المسابقات لغيابه عن الفريق بسبب الإصابة، ولكنه نجح فى تسجيل هدفين وصنع مثلهما بمعدل هدف كل 325 دقيقة.