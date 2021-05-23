شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلى خارج الأرض سلاح موسيماني للتتويج بالنجمة الأفريقية العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى فى قيادة المارد الأحمر لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريقه السابق صن داونز فى ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع المباراتين.

وخرج الأهلى بتعادل إيجابى فى بريتوريا، ليؤكد تأهله للمربع الذهبى ليواجه الترجى التونسى الذى فاز على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الجزاء.

وتعرض موسيمانى الفترة الماضية لهجوم من الجماهير وبعض النقاد والمحللين بسبب تراجع مستوى الأهلى في المباريات السابقة، وشكك الكثير فى قدرة المارد الأحمر فى عبور عقبة صن داونز، ولكن المدرب الجنوب أفريقي رد بأحسن صورة خلال هذه المواجهة.

ويمتلك موسيمانى أرقاما جيدا هذا الموسم مع الأهلى في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما قاد الفريق للوصول لنصف النهائي، متسلحا بنتائجه خارجه ملعبه والتى دائما ما تساعده على تجاوز الخصوم.

ولعب النادي الأهلى تحت قيادة موسيمانى هذا الموسم 6 مباريات خارج ملعبه فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، نجح المارد الأحمر فى الفوز بـ3 مواجهات وتعادل مباراتين، وسقط فى مباراة واحدة حتى الآن كانت أمام سيمبا التنزانى بهدف نظيف، وسجل لاعبو الأهلى 9 أهداف واستقبل 4 أخرى.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس، بينما يلعب مباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 من الشهر نفسه باستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة.

وسبق وحقق الأهلي لقب أفريقيا فى 9 مناسبات ماضية ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.