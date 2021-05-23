شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى يوسف لاعبة الطائرة: هوايتى السفر ونجمى المفضل محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى يوسف لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
قراءة السفر و الخروجات .
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
المكرونة وايت صوص .
من نجمك المفضل ؟
محمد عادل إمام .
من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب .
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟
عارضة أزياء.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا بتجاهل المعاكسات .
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
ياسمين عبد العزيز.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال .
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
الأفضل يكون رياضى .