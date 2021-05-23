شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى يوسف لاعبة الطائرة: هوايتى السفر ونجمى المفضل محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى يوسف لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

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