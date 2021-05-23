شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس تعيين لجنة الزمالك وسر اعتزال جريشة على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى، فى الخامسة مساء اليوم الأحد من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويتحدث محمد شبانة فى برنامجه عن كواليس تغيير اللجنة التى تدير الزمالك، وأيضاً كواليس بعثة الأهلى التى ستشارك فى السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، بالإضافة إلى الكشف عن سر اعتزال الحكم الدولى جهاد جريشة محليا ودوليا بنهاية الموسم.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.