إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام أنيمبا.. وإكرامى والسعيد بدكة البدلاء

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراة أنيمبا فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد الجباس - دييجو رولان

وخرج من القائمة، الحارس الشاب عبد الرحمن أيمن ولاعب الوسط محمود صابر.

وحذر الأرجنتينى لاعبى فريقه من الانخداع بنتيجة الذهاب، والعمل على تحقيق الفوز، والتأكيد على أحقيقة بيراميدز في التأهل لنصف نهائي البطولة، كما منح المدير الفني لاعبيه بعض التعليمات الفنية من أجل العمل على تنفيذها في المباراة، مع تقسيم الـ90 دقيقة لفترات حتى يتم العبور باللقاء إلى بر الأمان.