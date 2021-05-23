شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يكشف لـ تليفزيون الخليج 365: اهتمام اللاعبين بالسوشيال وراء انهيار هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى الأسبق، أن السوشيال ميديا لها دور كبير فى ضعف مستوى هجوم الأهلى من حيث التهديف فى ظل انشغال اللاعبين فيما يقال عنهم على منصات السوشيال ميديا.

وقال بلال فى تصريح لـ تليفزيون الخليج 365 أن الأهلى يحتاج ضرورة تركيز اللاعبين وعدم التشتيت فى مواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأشار بلال إلى أن مواجهة الأهلى أمام نهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقى المحدد لها الجمعة المقبلة ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن إرهاق السفر من جنوب أفريقيا لن يؤثر خاصة أن الفريق لديه وقت لاستعادة لياقته قبل السوبر.

فيما يرى بلال أن الأهلى فرقة بطولات لم تتماشى معها التفكير فى التعاقد مع مهاجم أفريقى بناء على سير ذاتية.

وعن ابتعاد كهربا عن المستوى التى تنتظره الجماهير الحمراء، قال إن اللاعب هو من ظلم نفسه فى ظل عدم تركيزه خارج الملعب منذ قدومه للقلعة الحمراء.