الامارات | منتخب سورية يستدعي مدافع الاتحاد السكندري إلى معسكر الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سورية يستدعي مدافع الاتحاد السكندري إلى معسكر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى المدير الفني للمنتخب السوري، المدرب التونسي نبيل معلول، مدافع الاتحاد السكندري عمرو الميداني، للانضمام إلى معسكر منتخب "نسور قاسيون" المقام حالياً في دبي، ويمتد حتى 28 مايو الجاري، استعداداً لاستكمال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم، في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن: "الميداني سيطير إلى سورية، وبعدها إلى الإمارات للانضمام إلى المعسكر الخارجي الذي استهل الجمعة الماضي، استعداداً لاستئناف التصفيات القارية".

وأضاف الاتحاد السوري: "المعسكر استهل بحصة صباحية في الصالة الرياضية للفندق، والثانية مسائية على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك في قائمة تضم كل من إبراهيم عالمة، وخالد إبراهيم على صعيد حراسة المرمى، وأحمد الصالح وحسين جويد، وعلاء الدين دالي ومحمد عنز ويوسف الحموي ومؤمن ناجي ومحمد ريحانية، على أن ينضم لاحقا باقي اللاعبين".

ونجح الاتحاد السكندري، في يناير 2020 في التعاقد مع الدولي السوري عمرو الميداني، بعقد يمتد لموسم ونصف، في ظل الخبرات التي يتمتع بها اللاعب، والاحتراف في اندية بحجم بيراميدز المصري، والكويت الكويتي، بجانب خبراته الاحترافية في كل من الدوريين العراقي والإماراتي.

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