شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب نجم الإسماعيلي أمام مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، ضربة قوية قبل مباراة مصر المقاصة.

ويأتي ذلك بسبب استمرار غياب أحمد مصطفى، الجناح الأيمن، عن الفريق بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة الإنتاج الحربي، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة، غدًا الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.