شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الأهلي لا يحتاج حراس جدد.. ومواجهة الترجي صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن النادي الأهلي، لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فهو لديه محمد الشناوي، أصبح حارسًا متميزًا وتطور بشكل رائع في السنوات الماضية. كما يمتلك الفريق أيضًا، على لطفي، ومصطفى شوبير وحمزة علاء، لذلك لا يحتاج الأهلي لحارس جديد».

وعن مواجهة الأهلي والترجي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال: «ستكون المباراة في غاية الصعوبة والقوة بين الفريقين».

وأضاف: «فريق الترجي يعاني بعض المشاكل الفنية في الفترة الأخيرة، وكانت هناك مطالب للقيام بسياسة الإحلال والتجديد، كما أنه كانت هناك مطالب بعدم بقاء المدرب معين الشعباني في منصبه، بسبب تراجع أداء الفريق، ولكن بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم إغلاق هذه الملفات والتركيز في مواجهة الأهلي».

وواصل: «اللقاء سيكون في قمة الصعوبة، خاصة وأن سلاح الأهلي والترجي مشترك وهو اعتمادهما على الروح القتالية وثقافة المكسب، كما يتمتع كل فريق بشعبية جماهيرية كبيرة جدًا في القارة الأفريقية».