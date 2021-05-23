شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام إنييمبا.. إكرامي والسعيد على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي أنيمبا النيجيري، في المباراة التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد 23-5-2021، في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي- أحمد فتحي- على جبر- محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا- محمود حمادة- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

شريف إكرامي- أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- طارق طه- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمد الجباس- دييجو رولان.

وخرج من القائمة، الحارس الشاب عبدالرحمن أيمن ولاعب الوسط محمود صابر.