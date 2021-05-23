شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام إنييمبا.. إكرامي والسعيد على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي أنيمبا النيجيري، في المباراة التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد 23-5-2021، في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي- أحمد فتحي- على جبر- محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا- محمود حمادة- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
شريف إكرامي- أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- طارق طه- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمد الجباس- دييجو رولان.
وخرج من القائمة، الحارس الشاب عبدالرحمن أيمن ولاعب الوسط محمود صابر.