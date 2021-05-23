شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي، والتي ستجمع النادي الأهلي ضد فريق نهضة بركان المغربي، أن المباراة ستكون بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الملعب.

وتقام بطولة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد القطري، يأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19) خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يُسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم.

وقد فرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من الجميع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم على النحو التالي:

يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

يلتزم المنظمون والحضور بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض.

لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات.

لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.

الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان نادي الزمالك قد تُوج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي 2019 في نسختها الثامنة والعشرين، فيما تُوج فريق الرجاء المغربي بالنسخة السابعة والعشرين، وذلك على حساب الترجي الرياضي التونسي في النسختين.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الإفريقي بانتزاعه اللقب في (6) نهائيات من أصل 8 خاضها، كان آخرها في نسخة 2014 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

فيما لم يسبق لنادي نهضة بركان المغربي الفوز بكأس السوبر الإفريقي، وستكون مشاركته ضد الأهلي الأولى له في البطولة، فبطولته الإفريقية الأولى كانت كأس الكونفدرالية في نسختها الأخيرة.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» على حساب فريق بيراميدز.