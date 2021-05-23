شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي.. صن داونز يعتذر للنادي الأهلي عن تصرفات جماهيره (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي صن داونز الجنوب أفريقي بيانًا يعتذر من خلاله عن تصرفات بعض مشجعيه الغير لائقة تجاه حافة النادي الأهلي قبل مواجهة الفريقين أمس في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء في بيان صن داونز: «نعتذر للنادي الأهلي على تصرفات الجماهير الغير لائقة تجاه حافلة فريقهم قبل مواجهة الفريقين وسنتخذ إجراءات مشددة ضد هؤلاء المشجعين.. نحن حريصون على استمرار العلاقات الطيبة بين الناديين».

وقال صن داونز في بيانه: «لاحظ ماميلودي صن داونز سلوكًا من بعض مؤيديها قبل مباراته مع الأهلي وهو أمر غير مقبول وغير لائق ولا يعكس النزاهة والاحترام والتعاطف والقيم الأخرى التي نتمسك بها».

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وأضاف صن داونز: «تلقينا شكاوى من مؤيدي السلوك غير اللائق والشتائم ولكن ماميلودي، يجب ألا يقوم أنصار صن داونز بأي حال من الأحوال بعدم الاحترام أو الإهانة أو التصرف بالطريقة التي فعلوها ويجب أن تظل في جميع الأوقات وفية لقيمنا ومبادئنا، لذلك نريد الاعتذار للأهلي وجماهيره».

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وأتم صن داونز بيانه: «ماميلودي صن داونز ستجري تحقيقا وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء المشجعين الذين كان سلوكهم غير لائق ومخالفًا لـ القيم والمبادئ التي نلتزم بها، نظل مكرسين للحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل والمتبادل والالتزام القائم بين قادة ناديينا وجميعنا».

وكان الأهلي قد بلغ نصف النهائي بعد اجتياز صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية. ويلعب الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس يوم 18 يونيو المقبل، على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته. وتقابل الأهلي والترجي للمرة الأخيرة في نهائي نسخة 2018 وحسم بطل تونس اللقب لمصلحته.

وضرب الترجي التونسي موعداً نارياً مع الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، بعد تخطي بطل تونس عقبة شباب بلوزداد الجزائري إثر ركلات الترجيح.