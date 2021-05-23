شكرا لقرائتكم خبر عن صراع محمد صلاح وكين على هداف الدوري الإنجليزي.. لمن الحذاء الذهبي اليوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الأحد 23-5-2021 مباريات الجولة الـ 38 الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بإقامة 10 مواجهات في نفس التوقيت الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وحسم مانشستر سيتي فريق مانشستر سيتى لقب البطولة، وفريق مانشستر يونايتد المركز الثاني، ولكن هناك صراع ساخن للغاية على المركزين الثالث والرابع بين فرق ليفربول، وتشيلسى، وليستر سيتى.

ويحتل تشيلسى المركز الثالث برصيد 67 نقطة، يليه ليفربول برصيد 66 نقطة، ثم ليستر سيتى في المركز الخامس بنفس الرصيد، لكن الريدز يتفوق بفارق الأهداف.

ويلتقى تشيسلى مع أستون فيلا، ويحتاج إلى الفوز بأى نتيجة لتأمين المركز الثالث، أما في حال عدم فوزه سينتظر نتيجة مباراتى ليفربول ضد كريستال بالاس، وليستر سيتى أمام توتنهام.

فيما يحتاج ليفربول للفوز بأى نتيجة وعدم فوز ليستر سيتى بفارق أكثر من أربعة أهداف من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتنص لائحة الدوري الإنجليزي على احتساب فارق الأهداف بين الفرق في حالة التساوى في عدد النقاط.

ويخوض نجمنا محمد صلاح هداف ليفربول صراع آخر لا يقل شراسة عن صراع المربع الذهبي، حيث يسعى صلاح لحسم سباق الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هاري كين نجم توتنهام برصيد 22 هدفا لكل منهما، وخلفهم برونو فيرنانديز 18، ووسون هيونج مين 17.

وحصد محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 32 هدفًا، وتقاسم الصدارة في الموسم قبل الماضى مع زميله مانى، وأوباميانج، لاعب أرسنال، برصيد 22 هدفًا.