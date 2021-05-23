شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مشجع في احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت خدمات الطوارئ بالعاصمة الإسبانية مدريد وفاة مشجع من جماهير نادي أتلتيكو مدريد التي خرجت للشوارع للاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

ووقع الحادث خلال تواجد المشجع «14 عاما» مع أصدقائه في حافلة صغيرة، حيث جلس وجسده خارج النافذة واصطدم رأسه بجدار في مرآب للسيارات تحت الأرض، وحاول مسعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة من دون جدوى.

وتجمع أكثر من ألفي مشجع لفريق أتلتيكو حول نافورة «نيبتون» للاحتفال باللقب الحادي عشر لفريقهم والأول منذ العام 2014، وعززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

ويحتفل جمهور أتلتيكو مدريد تقليديًا بألقابهم في ساحة النصب التذكاري لكن السلطات حظرت جميع التجمعات العامة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بابلو دياس أحد مشجعي أتلتيكو: «الاحتفالات غريبة بعض الشيء.. لم نتمكن من الاحتفال كالعادة، في الملعب ومع الجماهير، سنحتفل ونحن قلقون قليلاً، وننتبه ونرتدي الأقنعة».