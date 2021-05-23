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وفاة مراهق خلال احتفالات أتلتيكو مدريد باللقب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب
لقي مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً حتفه خلال احتفالات الجماهير بفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم في العاصمة في وقت متأخر من، السبت، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ التابعة لصحة مدريد.
ووقعت الحادثة أثناء تواجد المشجع مع أصدقائه في باص صغير، حيث جلس وجسده خارج النافذة قبل أن يصطدم رأسه بجدار في مرآب للسيارات تحت الأرض، وحاول مسعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة من دون جدوى.
وتجمع أكثر من ألفي مشجع لأتلتيكو حول نافورة «نيبتون» للاحتفال باللقب الحادي عشر لفريقهم والأول منذ العام 2014.
ويحتفل الـ«روخيبلانكوس» تقليدياً بألقابهم في ساحة النصب التذكاري لكن السلطات حظرت جميع التجمعات العامة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس .
وسيجول النادي في شوارع العاصمة الإسبانية في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الاحد (16,00 بتوقيت غرينتش) تماشياً مع التوصيات المتعلقة بفيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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