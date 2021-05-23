شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد للاعبي منتخب الإمارات: شرفونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس السبت، تدريبات منتخب الإمارات الوطني في ملعب الوصل، حيث يستعد «الأبيض» لخوض ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة للفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وحث رئيس الاتحاد اللاعبين على بذل أقصى ما يستطيعون وتقديم أفضل ما لديهم، من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، مجدداً ثقته بمؤهلاتهم ومواهبهم وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير الإماراتية في الداخل والخارج، داعياً إلى الاستفادة من قوة المسابقات المحلية هذا الموسم، ومن الخبرات التي اكتسبوها مع أنديتهم، ومن تجمعات المنتخب والمباريات الودية التي خاضوها. وأكد أن المنتخب الوطني يمتلك عوامل القوة والخبرة التي تساعده على مواجهة التحديات، خاصة أن المباريات تقام على أرضنا، وقال للاعبين: شرفونا في تصفيات المونديال، ونحن نعرف إخلاصكم وحبكم لوطنكم.

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك ومساعديه وبقية الأجهزة الإدارية والطبية وكل العناصر التي تعمل خلف الكواليس، مثمناً تعاون الأندية وحرصها على المشاركة في إنجاح مهمة الأبيض في التصفيات المشتركة.