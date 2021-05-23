شكرا لقرائتكم خبر عن حارس كلباء ينضم لعرين «الأبيض الأولمبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

استدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي اللاعب عيسى أحمد الهوتي حارس فريق اتحاد كلباء؛ للانضمام لصفوف «الأبيض الأولمبي» الذي غادر السبت إلى البحرين؛ لإقامة معسكره الإعدادي الذي يستمر حتى 30 مايو/ أيار الجاري؛ حيث سيتم إقامة مباراتين وديتين خلاله أمام البحرين يومي 24 و 29 من الشهر الجاري؛ وذلك ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يعد الحارس عيسى الهوتي اللاعب الرابع من فريق كلباء الذي ينضم لقائمة المنتخب الأولمبي بعد أن سبقه كل من سلطان عادل وفهد باروت وماجد راشد.

يذكر أن المعسكر الخارجي، هو الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة الإسباني دينيس سيلفا، القادم من أكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة الإسباني، بهدف تطبيق فكر تلك الأكاديمية ذائعة الصيت عالمياً، على لاعبي منتخباتنا الوطنية؛ حيث تعاقدت لجنة المنتخبات مع سيلفا للمنتخب الأولمبي وأورتيجا لمنتخب الشباب، وفور توليه المسؤولية رسمياً في مارس/ آذار الماضي، عمل سيلفا وجهازه المعاون على متابعة مباريات دوري تحت 21 سنة، للوقوف على مستوى العناصر الدولية، إلى جانب اختيار بعض عناصر الشباب.