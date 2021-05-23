شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يغير الرباعي الأجنبي وينتظر صفقتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل مسؤولو نادي الوصل بهدوء من أجل حسم ملفات الفريق الأول التي تمثل الشغل الشاغل للقائمين على شركة الكرة في النادي الأصفر.

ويدرك مسؤولو النادي أن التحركات بهدوء أفضل في الوقت الراهن، خاصة مع تأمين الاستقرار الفني بوجود المدير الفني البرازيلي هيلمان الذي سيواصل رحلته مع «الإمبراطور» بعدما وصل منتصف الموسم ووضع بصمة إيجابية على أداء ونتائج «الفهود».

وتشير مصادر أن الوصل حسم قراره بالاستغناء عن الرباعي الأجنبي الذي دافع عن ألوان الفريق في الموسم الماضي، حيث لم يشكل أي منهم علامة فارقة، ليتم إبلاغ الرباعي بالقرار والاستغناء عن كل من نيريس ورونالدو منيدز والأرجنتيني أوروز والمهاجم البرازيلي فيجيريدو.

ونجحت إدارة النادي حتى الآن في حسم صفقتين، بالتعاقد مع اللاعب ميشيل أراخو الجناح الذي تم التعاقد معه بناء على رؤية ورغبة المدير الفني البرازيلي هيلمان إلى جانب المهاجم ويليام بوتكير، بينما يتوقع أن يتم في الساعات المقبلة الإعلان عن هوية اللاعبين الآخرين اللذين تم التوصل معهما إلى اتفاق مبدئي، بانتظار وضع «الرتوش» الأخيرة على آخر الصفقات.

وكان أداء اللاعبين الأجانب في الموسم الماضي قد شكل لغزاً بالنسبة إلى الوصلاوية، حيث كان الرهان دائماً على نجومية فابيو ليما، بينما عانى الهداف فيجيريدو من مشكلة كبيرة على مستوى ترجمة الفرص، فاكتفى بتسجيل 14 هدفاً طوال الموسم في كل البطولات، منها 10 في دوري الخليج العربي، مقابل 3 أهداف في كأس الخليج العربي، وهدف واحد في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

أما صانع اللعب الأرجنتيني أوروز، فقد كان عالة على الفريق، حيث لم ينجح في كسب الرهان الكبير، فبدا كطائر يغرد خارج السرب، دون وضع لمسة أو علامة فارقة.

وفي الوقت الذي انتهى عقد البرازيلي رونالدو منديز الذي خاض مراحل من الهبوط والصعود مع الفريق، فقد كان مستوى المدافع البرازيلي نيريس أقرب إلى رحلة صيف وشتاء، فتألق حيناً وتعثر أحياناً، دون أن يثبت جدارته في أن يكون جنرالاً للدفاع.

ويتوقع أن يتم تعويض المدافع البرازيلي بآخر، تم الاتفاق معه وفق رؤية المدير الفني الذي حرص على وضع لمسته في كل الصفقات من أجل تأمين المقومات التي تساعده على النجاح في الموسم الجديد.

رحيل

أما على مستوى صفقات اللاعبين المحليين، فقد وافق النادي على انتقال عبد الله جاسم إلى صفوف اتحاد كلباء على سبيل الإعارة، بينما عاد عبد الله خميس من حتا بعد انتهاء إعارته، على أن يحسم مصيره بعد التشاور مع المدرب. وكان الحارس سلطان المنذري قد أتم انتقاله إلى صفوف العين، بينما تعاقد «الإمبراطور» مع حارس العروبة الصاعد إلى عالم الأضواء محمد علي الوالي.