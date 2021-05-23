تراجع في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الإثنين، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل على جنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى26

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20

جنوب الصعيد36 للعظمى والصغرى 24