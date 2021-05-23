أبرزها إنيمبا وبيراميدز وأمل ليفربول الأخير وجولة الحسم بالدوري الفرنسي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 23 مايو 2021، عدد من المباريات الهامة والمصيرية بمختلف البطولات على مستوى العالم.

وتُلعب عدة مباريات في في إياب دور ربع نهائي من الكونفدرالية الإفريقية، أبرزها لقاء بيراميدز مع نظيره أنيمبا، والذي يقام على استاد أنيمبا سبورت.

وفي الدوري الإنجليزي، تقام عدة مباريات منها لقاء ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، بالإضافة إلى تشيلسي مع أستون فيلا.

وفي الدوري الفرنسي، تقام اليوم جولة الحسم حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره بريست في الجولة الثامنة والثلاثون من البطولة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الكونفدرالية الإفريقية

أنيمبا ضد بيراميدز وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

جراف دي داكار ضد القطن الكاميروني وتُذاع على قناة beIN Sports HD.

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

الرجاء الرياضي ضد أورلاندو بيراتس وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

شبيبة القبائل ضد الصفاقسي وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

وتنطلق المباراتان في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد برايتون وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 English.

أستون فيلا ضد تشيلسي وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

ليدز يونايتد ضد وست بروميتش ألبيون وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير وتُذاع على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ليفربول ضد كريستال بالاس وتُذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون وتُذاع على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد وتُذاع على قناة beIN Sports HD 7.

ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English.

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإسباني

غرناطة ضد خيتافي وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد أودينيزي وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

بولونيا ضد يوفنتوس وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

أتالانتا ضد ميلان وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

نابولي ضد هيلاس فيرونا وتُذاع على قناة beIN Sports HD 7.

ساسولو ضد لاتسيو وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 7 HD max.

سبيزيا ضد روما وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English.

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الفرنسي

أنجيه ضد ليل وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

لانس ضد موناكو وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

ليون ضد نيس وتُذاع على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

ميتز ضد مارسيليا وتُذاع على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

نانت ضد مونبلييه وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

ستاد ريمس ضد بوردو وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

رين ضد نيم أولمبيك وتُذاع على قناة beIN Sports HD.

ستراسبورج ضد لوريان وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 English.

وتنطلق جميع المباريات في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري السعودي

الفيصلي ضد الشباب وتُذاع على قناة KSA Sports 2 HD.

التعاون ضد الهلال وتُذاع على قناة KSA Sports 1 HD.

وتنطلق المباراتان في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري المغربي

الفتح الرباطي ضد الجيش الملكي وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتقويت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة Arryadia SD/HD.

نهضة الزمامرة ضد مولودية وجدة وتنطلق المباراة في تمام 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة Arryadia SD/HD

المغرب التطواني ضد اتحاد طنجة وتُذاع المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة Arryadia SD/HD