شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك السابق يصل النادى لإنهاء التسليم والتسلم للجنة حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أعضاء اللجنة المؤقتة السابقة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز إلى مقر النادى استعداداً لبدء إجراءات استلام وتسلم نادى الزمالك، إلى اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب.



لجنة الزمالك السابقة

كما بدأ أعضاء اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب فى التوافد لمقر النادى، لتسلم المهمة التى كلفوا بها رسميا من وزارة الرياضة، لحين إجراء الانتخابات فى نوفمبر المقبل .

من جهته أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى:

حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.