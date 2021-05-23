بعثة الأهلي تغادر جوهانسبرج فى طريقها إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر جوهانسبرج فى طريقها إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، منذ قليل، على متن طائرة خاصة فى طريقها إلى قطر؛ لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم الجمعة المقبل.
وأنهى فريق الكرة بالأهلى مهمته فى جنوب أفريقيا بنجاح، بعد التعادل بهدف أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز فى القاهرة بهدفين دون رد، وحسم تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلى مباراة نهضة بركان الجمعة المقبل، ويبحث الفريق عن لقب جديد يضاف إلى سجلات النادى على مستوى أفريقيا.