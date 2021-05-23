شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر جوهانسبرج فى طريقها إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، منذ قليل، على متن طائرة خاصة فى طريقها إلى قطر؛ لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم الجمعة المقبل.

وأنهى فريق الكرة بالأهلى مهمته فى جنوب أفريقيا بنجاح، بعد التعادل بهدف أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز فى القاهرة بهدفين دون رد، وحسم تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مباراة نهضة بركان الجمعة المقبل، ويبحث الفريق عن لقب جديد يضاف إلى سجلات النادى على مستوى أفريقيا.