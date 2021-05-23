شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلق الحبال" فى تدريبات منتخب اليد بمعسكر الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفنى للمنتخب الأول لكرة اليد، محاضرة فنية على هامش معسكر المنتخب المغلق المقام بأحد منتجعات الغردقة لتحفيز اللاعبين على التركيز فى التدريبات والتأهيل بشكل كامل استعداداً لأولمبياد طوكيو، والمقرر انطلاقها فى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل وتستمر حتى منتصف يوليو.

وخصص مدرب الأحمال الكرواتى لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الحبال ضمن البرنامج التأهيلى من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبى المنتخب تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى طوكيو.



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ويكتفى الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد، بمران وحيد للاعبين فى معسكر الغردقة، على أن يخوض اللاعبون معه تدريبا فى الجيم، وذلك بعدما توجه منتخب اليد إلى الغردقة ظهر الثلاثاء الماضي بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفنى.

وتتواجد بعثة فراعنة اليد فى بالغردقة لخوض معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة بانتظام جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء المحترفين.

وانتظم لاعبو المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب فى معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذى انطلق في 18 مايو ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

يذكر أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات: إسبانيا وفرنسا وألمانيا وذلك فى الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو.