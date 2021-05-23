أيمن حفني يشارك فى مران مستبعدى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن حفنى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى مران المستبعدين اليوم، الأحد، وأدى حفنى تدريبات منفردة بالركض حول الملعب ثم أدى بعدها بعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم. وقاد مران المستبعدين كل من أحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال وعمرو المطراوى أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى غدًا الاثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 41 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون الدفع بمحمود شيكابالا فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام المصرى، بعدما اعتمد على إسلام جابر فى مواجهة الطلائع بسبب إيقاف شيكابالا، وإصابة يوسف أوباما.

وكان شيكابالا قد غاب عن مباراتى إنبى والتى فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وطلائع الجيش والتى فاز بها الفريق الأبيض أيضا بهدفين مقابل هدف.