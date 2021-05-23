شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يسابق الزمن لتجهيز عمرو جمال لمواجهة وادى دجلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى بنادى طلائع الجيش، بقيادة هانى درويش، برنامجاً لتجهيز عمرو جمال مهاجم الفريق لمواجهة وادى دجلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، بعد إصابة "الغزال" بشد بسيط فى العضلة الضامة خلال مواجهة الزمالك الأخيرة التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل، وتحامل على نفسه لرغبته فى استكمال المباراة للنهاية فى ظل دوره الهجومى المؤثر، ولكن قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بالتشاور مع الجهاز الطبى استبدال الغزال خوفاً من تفاقم إصابته وخسارته فى المباريات المقبلة.

وفى وقت سابق، كشف عمرو جمال نجم الأهلى المعار لطلائع الجيش أسباب تألقه هذا الموسم، مؤكداً أن غياب التوفيق سبب خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقال غزال الأهلى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ظهرنا بشكل متميز فى مباراة الزمالك وكنا الأقرب للفوز بالمباراة، وتفوقنا فى الأداء وليس النتيجة فقط فى الشوط الأول، ولكن غياب التوفيق عننا فى الدقائق الأخيرة من المباراة تسبب فى خسارتنا للمباراة، وكنا نتمنى الفوز باللقاء لإهداؤه لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى خاض مرحلة صعبة منا وتسبب فى عودتنا للتألق سواء كأفراد أو كفريق".

وأضاف غزال الأهلى، "عقدت العزم على عدم التفريط فى أى دقيقة أخرى بالملاعب، لدى رغبة قوية فى إستعادة بداياتى مع الأهلى، والحمد لله الموسم ده أتلقى الاشادة دائماً على اجتهادى بالتدريبات ويكافئى الله بأهداف مميزة تؤكد أننى أسير فى الطريق الصحيح".

وعن العودة للأهلى علق عمرو جمال، "كل تركيزى منصب حالياً على إنهاء الطلائع للدورى فى مركز يليق بالفريق ومن ثما التفكير فى الخطوة المقبلة ودراسة كل الخطوات المقبلة لمستقبلى".

أحرز عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لنادى طلائع الجيش، هدفا فى مباراة فريقه أمام الزمالك، فى الجولة الـ 23 للدورى، والتى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الاخيرة.

ورفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف الحادى هذا الموسم، جاءت 10 منها فى بطولة الدورى وهدف فى كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له فى الدورى الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلى موسم 2013 /2014.

واستقر عمرو جمال على تأجيل فكرة مناقشة العروض التى وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الأهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى.

وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الأهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 11 هدف، ويرتبط الغزال بعقد مع الأهلى يمتد موسماً آخر، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.