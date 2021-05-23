شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: ندعم كارتيرون ونحافظ على نجوم الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة لنادى الزمالك، أن هناك 3 محاور جاءت من أجلها اللجنة، وهى الفرق الرياضية، والناحية الاجتماعية، والانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لها يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف حسين لبيب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المهمة صعبة، ووافقنا عليها لأننا نحب الزمالك، ولن ننجح فى مهمتنا إلا بتكاتف جميع من ينتمى إلى منظومة الزمالك، سواء رموز أو جماهير أو أعضاء، ونتمنى من الجميع مساعدة اللجنة لإدارة النادى، ونعد أننا سنحارب فى الـ 5 أشهر المقبلة لرفعة النادى، وإن شاء الله من يأتون بعدنا يستكملون ما سنفعله.

وعن تشكيل للجنة للكرة قال رئيس الزمالك، "لا أدير النادى بمفردى، ولست صاحب القرار، فاللجنة مكونة من أعضاء آخرين، نتناقش جميعا، ونتناقش مع من يتولون الكرة فى الزمالك، وندرس الملف، ثم يخرج المتحدث الرسمى للرد على هذا السؤال.

وأكد رئيس الزمالك الجديد أن اللجنة تدعم كارتيرون وجهازه، وعلى رأسهم أسامة نبيه، لتحقيق ما يريدونه، وتلبية مطالبهم خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من تولى المهمة، خاصة فى المباريات المقبلة للفريق، بالإضافة إلى الحفاظ على نجوم الفريق، والتجديد لهم، قائلا، "طالما أى لاعب داخل النادى فلن نفرط فيه".

وأعلن وزير الرياضة أمس تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك مكونة من حسين لبيب رئيسا ومحمد الإتربى نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهانى بيرزى وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمرى مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.