شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يستعد لقيادة شباب الاهلى فى القمة الفاصلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، التدريب فور تعافيه من فيروس كورونا استعداداً للمشاركة مع شباب الأهلى فى المباراة الفاصلة أمام الزمالك، وحدد مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة الأربعاء المقبل موعداً لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة لتحديد بطل دورى مواليد 99 على ملعب السكة الحديد.
وكانت المباراة النهائية شهدت أزمة بعدما فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعى أن اللائحة تنص على اللجوء إلى فارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان فى النقاط، والأهلي باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف، ما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.
من ناحية أخرى، رفض الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، إضافة أى لاعب من المستبعدين من مواجهة صن دوانز لقائمة مباراة السوبر الأفريقى، بعدما اقترح البعض أن يلحق مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر بالبعثة الحمراء بعد تعافيه من فيروس كورونا، خاصة أن طائرة الأهلى سوف تهبط ترانزيت فى أسوان، ولكن جهاز الأهلى فضل الإبقاء على العناصر الحالية دون تغيير.
وخرج من قائمة الأهلى التى توجهت لجنوب أفريقيا لملاقاة صن دوانز كل من: مصطفى شوبير، ومحمد محمود للإصابة بفيروس كورونا، بينما كريم نيدفيد، ومروان محسن للإصابة وأحمد سيد عبدالنبي، وعبدالرحمن أشرف "مانو"، ومحمد أشرف، ومحمد حسام ميدو، أحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.