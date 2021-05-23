شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يستعد لقيادة شباب الاهلى فى القمة الفاصلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، التدريب فور تعافيه من فيروس كورونا استعداداً للمشاركة مع شباب الأهلى فى المباراة الفاصلة أمام الزمالك، وحدد مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة الأربعاء المقبل موعداً لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة لتحديد بطل دورى مواليد 99 على ملعب السكة الحديد.

وكانت المباراة النهائية شهدت أزمة بعدما فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعى أن اللائحة تنص على اللجوء إلى فارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان فى النقاط، والأهلي باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف، ما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.