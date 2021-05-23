شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم معسكرا خارجيا ممتدا لمواجهات الثلاث المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على موافقة مبدئية من اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بإقامة معسكر خارجى مستمر لحين الانتهاء من خوض الثلاث مواجهات المقبلة، أمام المصري بالدوري فى الإسكندرية، ثم الإسماعيلى فى الكأس بالسويس، ثم الجونة بالدوري فى الجونة.

وطلب كارتيرون أن يستمر الفريق في معسكره الخارجى دون العودة إلى القاهرة، لحين الانتهاء من خوض المواجهات الثلاثة فى الثلاث محافظات المختلفة.

وأكد الخواجة الفرنسى أنه يرغب فى استمرار معسكر الفريق الخارجى من أجل عزل اللاعبين عن الأجواء الحالية داخل القلعة البيضاء، والمتعلقة بتغيير اللجنة المكلفة بالإدارة لحين انتخاب مجلس جديد.

ووفقا لخطة كارتيرون أن يستمر فريق الزمالك في الإسكندرية لحين مواجهة المصري يوم الاثنين في الدوري، ثم التوجه إلى السويس مباشرة للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس في كأس مصر، ومن السويس يتجه فريق الزمالك إلى مدينة الجونة مباشرة لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري بالدوري.

ويسعى كارتيرون لتجهيز لاعبي الزمالك للمباريات المقبلة، بشكل جيد، نظرا لأهمية كافة المباريات، سواء على صعيد المنافسة الشرسة مع الأهلي على صدارة الدوري أو المنافسة على لقب كأس مصر.