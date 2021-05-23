شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم الجدل: إمام عاشور لن يشارك ضد الإسماعيلى ويعود أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد انتهاء إيقاف إمام عاشور، لاعب الزمالك، وعودته للمشاركة فى المباريات بعد قرار إيقافه 12 مباراة على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن إمام عاشور سيغيب عن الزمالك أمام المصرى غداً فى الدورى العام، وسيغيب أيضاً عن مباراة الإسماعيلى فى كأس مصر، حيث يتبقى له مباراتان حتى تنتهى العقوبة.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلى والزمالك الفاصلة لحسم دورى 99 التى ستقام يوم 26 مايو الجارى، لن تحتسب ضمن عقوبة إمام عاشور حيث تعتبر مباراة تنشيطية لا تدخل ضمن العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، فى وقت سابق، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط.

وأضاف الشوربجى لـ"الخليج 365"، أن التظلم الذى وصله من نادى الزمالك تضمن أسماء كل من أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين السيد، وتم رفضه وتم تأييد العقوبات الصادرة ضدهم من لجنة الانضباط.