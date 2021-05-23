- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسي يطلب 139 ألف جنيه راتبا يوميا من الزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، تقاضى 2 مليون و600 ألف يورو سنوياً، أى قرابة 50 مليون جنيه، لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى.
ويكشف ”الخليج 365” كم سيكون راتب فرجاني ساسي مع الزمالك فى الشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية حال الموافقة على طلباته المالية.
راتب ساسي شهريا.. 4 ملايين و160 ألف جنيه
راتب ساسي يوميا.. 139 ألف جنيه
راتب ساسي فى الساعة .. 11.5 ألف جنيه
راتب ساسي في الدقيقة .. 192 جنيه
راتب ساسي فى الثانية .. 3.2 جنيه
ساسي يطلب 139 ألف جنيه راتب يومي من الزمالك
واشترط مهند عون، وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل عقد جلسة التفاوض على تجديد تعاقده.
فرجاني ساسي يتلقى العديد من العروض خلال الفترة الحالية، لكنه يرفض الانشغال بهذا الملف بالوقت الحالى لحين انتهاء الموسم مع الزمالك تاركاً هذه الأمور لوكيل أعمال مهند عون، الذى يتولى ملف التفاوض مع أى نادٍ يرغب فى ضم اللاعب.
الصراع على فرجاني ساسي أصبح فى الوقت الحالي بين 4 دوريات ترغب أنديتها فى التعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس، وهى الدوري السعودي والقطرى والإماراتى والتركي، حيث دخل ساسي دائرة اهتمامات العديد من الأندية هناك وستكون الكلمة العليا في تحديد وجهته المقبلة للمقابل المادى المعروض عليه.