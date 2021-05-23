شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسي يطلب 139 ألف جنيه راتبا يوميا من الزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، تقاضى 2 مليون و600 ألف يورو سنوياً، أى قرابة 50 مليون جنيه، لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

ويكشف ”الخليج 365” كم سيكون راتب فرجاني ساسي مع الزمالك فى الشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية حال الموافقة على طلباته المالية.

راتب ساسي شهريا.. 4 ملايين و160 ألف جنيه

راتب ساسي يوميا.. 139 ألف جنيه

راتب ساسي فى الساعة .. 11.5 ألف جنيه

راتب ساسي في الدقيقة .. 192 جنيه

راتب ساسي فى الثانية .. 3.2 جنيه



ساسي يطلب 139 ألف جنيه راتب يومي من الزمالك