شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هدفا ورقم قياسى حصيلة 8 مباريات لحسام البدرى مع المنتخب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني بقيادة حسام البدرى إلى كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون للمرة الـ25 فى تاريخ البطولة و"هو رقم قياسى للفراعنة"، بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والذي تأهل أيضا إلى الكان.

حسام البدري قاد منتخب مصر الأول حتى الآن فى 8 مباريات رسمية وودية، فاز خلالها في 5 مباريات، وتعادل 3 مرات ولم يتذوق طعم الخسارة.

وسجل لاعبو منتخب الوطنى 12 هدفًا خلال المباريات الثمانية، بينما استقبلت شباك الفراعنة 3 أهداف.

وفي المباريات الرسمية وتحديدا فى تصفيات إفريقيا ، فاز حسام البدرى مع منتخب مصر في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات أخرى، محققًا 12 نقطة، احتل بها صدارة المجموعة السابعة ليتأهل إلى نهائيات أمم افريقيا.