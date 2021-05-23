شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض انضمام المستبعدين لقائمة السوبر الأفريقى لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، إضافة أى لاعب من المستبعدين من مواجهة صن دوانز لقائمة مباراة السوبر الأفريقى، بعدما اقترح البعض أن يلحق مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر بالبعثة الحمراء بعد تعافيه من فيروس كورونا، خاصة أن طائرة الأهلى سوف تهبط ترانزيت فى أسوان، ولكن جهاز الأهلى فضل الإبقاء على العناصر الحالية دون تغيير.
وخرج من قائمة الأهلى التى توجهت لجنوب أفريقيا لملاقاة صن دوانز كل من: مصطفى شوبير، ومحمد محمود للإصابة بفيروس كورونا، بينما كريم نيدفيد، ومروان محسن للإصابة وأحمد سيد عبدالنبي، وعبدالرحمن أشرف "مانو"، ومحمد أشرف، ومحمد حسام ميدو، أحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا صباح اليوم الأحد؛ متوجهة إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.
وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة، وتعادل المارد الأحمر بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30، وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.
وتقرر أن يدخل فريق الأهلي عزلا طبيا، ويخضع لنظام الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر غدا الإثنين، استعدادا لخوض مباراة السوبر ضد نهضة بركان المغربي والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، بينما يخوض نهضة بركان المباراة، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.