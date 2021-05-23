شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض انضمام المستبعدين لقائمة السوبر الأفريقى لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، إضافة أى لاعب من المستبعدين من مواجهة صن دوانز لقائمة مباراة السوبر الأفريقى، بعدما اقترح البعض أن يلحق مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر بالبعثة الحمراء بعد تعافيه من فيروس كورونا، خاصة أن طائرة الأهلى سوف تهبط ترانزيت فى أسوان، ولكن جهاز الأهلى فضل الإبقاء على العناصر الحالية دون تغيير.

وخرج من قائمة الأهلى التى توجهت لجنوب أفريقيا لملاقاة صن دوانز كل من: مصطفى شوبير، ومحمد محمود للإصابة بفيروس كورونا، بينما كريم نيدفيد، ومروان محسن للإصابة وأحمد سيد عبدالنبي، وعبدالرحمن أشرف "مانو"، ومحمد أشرف، ومحمد حسام ميدو، أحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.