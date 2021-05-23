شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع بمعاونيه للتحضير لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له لبدء التحضير لمواجهة نهضة بركان، وحرص موسيماني على بدء التحضير لمواجهة الفريق المغربي فى كأس السوبر الأفريقي التى تقام الجمعة المقبل.

ورفض موسيماني الحديث عن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن تركيزه فى مباراة نهضة بركان بحثاً عن بطولة جديدة تضاف إلى بطولات النادى على المستوى الأفريقي.

ووجه المدير الفني للفريق رسالة الجماهير أكد خلالها أن الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويبحث عن الفوز بلقب السوبر الأفريقي، موضحا أن دعمهم المستمر للفريق وراء النتائج التي حققها الفريق.

وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30 ، وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.