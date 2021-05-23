بالفيديو.. وداع استثنائي للأهلي في مطار جوهانسبرج.. ودعم لموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، لاستقلال الطائرة الخاصة استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقى الأهلي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي على ملعب "جاسم بن حمد" لنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الفريق قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.

وحرص طاقم العاملين بفندق الإقامة على وداع اللاعبين بالهتاف للأهلي.

وقامت بعض الجماهير المتواجدة في بريتوريا بتوجيه رسائل دعم للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بعد الهجوم الذي تعرض له من بعض جماهير ناديه السابق قبل مواجهة صنداونز في بريتوريا.

وحرصت بعض أفراد الجالية المصرية وجماهير من جنوب إفريقيا حرصوا على وداع البعثة في مطار جوهانسبرج.

وحرصت جماهير من جنوب إفريقيا على التقاط الصور التذكارية مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وبيتسو موسيماني بالإضافة إلى اللاعبين.

ورفعت الجماهير لافتات تشجيعية للاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صنداونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة، ليتفوق (3-1) في المجموع.