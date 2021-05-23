"5 آلاف تذكرة".. رابطة جماهير الأهلي في قطر تعلن حضور مباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة جماهير الأهلي في قطر، توصلها لاتفاق مع الجهات المعنية لحضور مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي حامل لقب الكونفدرالية يوم 28 مايو الجاري على ملعب نادي السد.

وكشف الأهلي في وقت سابق، أنه سيتوجه من جنوب إفريقيا إلى قطر مباشرة عقب مباراة صنداونز من أجل خوض لقاء كأس السوبر كبطل لدوري الأبطال.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت الرابطة بيانا جاء فيه: "بعد العديد من المباحثات والاجتماعات مع الجهات المعنية، تقرر الموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي بنسبة 30% من سعة الاستاد مقسمة بين الناديين على أن يقتصر الحضور على متلقي جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأضاف: "جاري الآن ترتيب آلية طرح التذاكر، وسيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة".

وأوضحت الرابطة أن سعة مدرجات ستاد نادي السد الذي سيستضيف المباراة هلى 15 ألف متفرج، ما يعني أن نسبة الـ30 % هي 5 آلاف تذكرة مقسمة بين الناديين.