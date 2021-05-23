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الأهلي: غياب الجماهير مؤثر.. ونستعد بقوة لنهضة بركان

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب الجماهير في مباراة نهضة بركان المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالدوحة في كأس السوبر الإفريقي، يعد مؤثرا للغاية.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي صباح اليوم الأحد: "غياب الجماهير يعد مؤثرا جدا، والأهلي يرغب في إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز باللقب".

وأضاف: "تواجد الجماهير كان نقطة إيجابية قوية وداعما جيدا للفريق في مباريات كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية".

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق أغلق صفحة مباراة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا، وأصبح التركيز على مباراة نهضة بركان من أجل العودة للتتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وشدد مدير الكرة على أن الفريق أنهى المهمة الأولى له بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن مباراة صنداونز أصبحت ماضيا، وأن التفكير الآن في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على صنداونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل بهدف لمثله في جولة الإياب على إستاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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