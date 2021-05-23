مشاهدة مباراة بيراميدز وإنييمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز المصري وإنييمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم 23-5-2021.

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على إنييمبا، على ملعب إينيمبا سبورت ستاديوم، عصر اليوم الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل بيراميدز المباراة بأريحية كبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1)، التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويحتاج بيراميدز تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو على الأقل الخسارة بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل، سيحاول فريق إنييمبا صنع الحدث، بتحقيق الريمونتادا لإقصاء بيراميدز، حيث يكفيه الانتصار بثلاثية دون رد لخطف بطاقة التأهل، أو الفوز بأي نتيجة بشرط أن يكون الفارق 3 أهداف أو أكثر.

وتنقل مباراة بيراميدز وإنييمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “محمد فوزي”، كما تنقل على قناة بين سبورت كونيكت.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة بيراميدز وإنييمبا، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت نيجيريا، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

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