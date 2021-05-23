تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري ونهضة بركان والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

يلتقي فريقا الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي وجها لوجه، في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2021.



المواجهة العربية المرتقبة تجمع بين الفريقين يوم 28 مايو/ أيار الحالي على ملعب حمد بن جاسم في قطر.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن إقامة المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتجمع المباراة بين الأهلي بطل آخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا، أمام نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفدرالية.

من المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، الناقل الحصري لبطولات الكاف في الشرق الأوسط.

ويتولى التعليق على المباراة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

الأهلي يبحث عن لقبه السابع في البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى في تاريخه.